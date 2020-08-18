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Iğdır Belediyesine yol süpürme aracı hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Iğdır Belediyesine yol süpürme aracı hibe edildi.


Iğdır Belediyesinin önemli bir ihtiyacı olan yol süpürme aracı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılandı. Iğdır'da cadde ve sokakların sorunsuz bir şekilde temizlenmesi için hibe edilen araç için Iğdır Belediyesi sosyal medya hesabında; "Iğdırlı hemşehrilerimiz adına Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'ya ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum'a teşekkürlerimizi arz ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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