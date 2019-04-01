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Iğdır Belediyesini HDP'li aday kazandı

Iğdır 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde en çok oyu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkan adayı Yaşar Akkuş aldı.

Iğdır 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkan adayı Yaşar Akkuş aldı.


Resmi olmayan sonuçlara göre HDP Eş Başkan adayı Yaşar Akkuş oyların çoğunluğunu alarak Iğdır'ın yeni Belediye Başkanı seçildi. HDP Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, 1981 yılında Iğdır'ın Yüzbaşılar köyünde dünyaya geldi. İş adamı olan Akkuş, evli ve 2 çocuk babası.

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