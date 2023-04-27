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Iğdır Canlı Hayvan Borsası yarın açılıyor

Iğdır’da şap hastalığından dolayı kapalı tutulan ‘Iğdır Canlı Hayvan Borsası’ yarın açılıyor.

Iğdır'da şap hastalığından dolayı kapalı tutulan ‘Iğdır Canlı Hayvan Borsası' yarın açılıyor.



Iğdır Canlı Hayvan Borsası hayvanlarda görülen SAT-2 tipi şap virüsü hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kapatılmıştı. Yasak ile beraber şehirlerarası hayvan nakli de yasaklanmıştı. Aradan geçen 49 günlük süre sonunda Iğdır'da bulunan ‘Iğdır Canlı Hayvan Borsası' yarın açılıyor. Türkiye'deki hayvan pazarlarının da kademeli olarak açılacağı öğrenildi.

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