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Iğdır Canlı Hayvan Borsası yeniden açıldı

Iğdır’da yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan hayvan pazarı yeniden açıldı.

Iğdır'da yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan hayvan pazarı yeniden açıldı.


Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında hayvan pazarları kapatılmıştı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Iğdır'da da bir süredir hayvan satışı yapılmıyordu. Toplanan Iğdır İl Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyon kararı ile bundan sonra her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzeri Iğdır Canlı Hayvan Borsası açık olacak.

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