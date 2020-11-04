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Iğdır 'Canlı Hayvan Pazarı' haftada beş gün açık olacak

Iğdır’da daha önceleri üç gün açık olan ’Canlı Hayvan Pazarı’ haftada beş gün açık olacak.

Iğdır'da daha önceleri üç gün açık olan 'Canlı Hayvan Pazarı' haftada beş gün açık olacak.


Iğdır'da yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında haftada üç gün açık olan hayvan pazarının açık gün süresi beş güne çıkarıldı. Toplanan Iğdır İl Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyon kararı ile ‘Canlı Hayvan Pazarı' haftanın beş günü açık olacağı belirtildi.


Yapılan açıklamada, "Iğdır Belediyesi Hayvan Pazarı, normalleşme süreci kapsamında haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) gerekli sıhhi şartların sağlanması koşulu ile 09.11.2020 tarihinden itibaren faaliyetine devam edecektir." denildi.

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