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Iğdır canlı hayvan pazarında temizlik çalışmaları

Iğdır’da haftada beş gün açık hale getirilen ’Canlı Hayvan Pazarı’nda temizlik çalışmaları yapıldı.

Iğdır'da haftada beş gün açık hale getirilen 'Canlı Hayvan Pazarı'nda temizlik çalışmaları yapıldı.


Haftanın 5 günü boyunca büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı Iğdır Belediyesine ait Canlı Hayvan Pazarında gerekli hijyen koşullarının sağlanması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları yapıldı. Bugünden itibaren haftada 5 gün açık hale getirilen hayvan pazarında vatandaşlar; maske,mesafe ve hijyen koşullarına uyulmaları için uyarıldı.

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