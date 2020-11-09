Iğdır canlı hayvan pazarında temizlik çalışmaları

Iğdır'da haftada beş gün açık hale getirilen 'Canlı Hayvan Pazarı'nda temizlik çalışmaları yapıldı.

Haftanın 5 günü boyunca büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı Iğdır Belediyesine ait Canlı Hayvan Pazarında gerekli hijyen koşullarının sağlanması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları yapıldı. Bugünden itibaren haftada 5 gün açık hale getirilen hayvan pazarında vatandaşlar; maske,mesafe ve hijyen koşullarına uyulmaları için uyarıldı.