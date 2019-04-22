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Iğdır çiçeklerle güzelleşiyor

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Iğdır’ın Çiçek Kokulu Okulları” projesi ile okul ve kamu kurumları çiçeklendiriliyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Iğdır'ın Çiçek Kokulu Okulları” projesi ile okul ve kamu kurumları çiçeklendiriliyor.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait seralarda yetiştirilen çiçekler Iğdır'da bulunan okul ve Kamu Kuruluşlarının bahçelerini süslüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün serasında yetiştirilen 150 bin civarında çeşitli tür bahçe çiçeklerinin yetiştirilmesi aynı zamanda büyük bir pazara sahip olan çiçek yetiştiriciliği mesleğini yararak Iğdır'da yeni bir sektörün oluşmasında ön ayak oluyor.

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