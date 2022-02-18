Iğdır Emniyeti kaçakçılara göz açtırmıyor: 8 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçakçılara yönelik 36 operasyon düzenledi. Kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan 15 günlük çalışmada 49 kişi hakkında işlem yapıldı. Emniyet güleri tarafında yapılan operasyonlarda kaçak 250 şişe parfüm, 39 litre etil alkol, 39 kilogram çay, 74 bin 200 makaron, 6 bin 368 paket sigara, 9 şişe kaçak içki, 17,8 kilogram nargile tütünü ve bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.