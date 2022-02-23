Iğdır Emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Değişen ve gelişen dünyada dijital çağ ile birlikte her gün yeni bir dolandırıcılık çeşidi ortaya çıkıyor. Telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık olaylarında son zamanlarda artış göstermesi üzerine Iğdır Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, “Telefon hattınız ve banka hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor, bu örgütler tarafından banka hesaplarınız boşaltılacak diyenlere inanmayın” ifadelerine yer verildi.