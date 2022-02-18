Iğdır Emniyetinden öğrencilere 'Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı' eğitimi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünce öğrencilere yönelik 'Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı' konularında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezindeki Iğdır Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Iğdır 125. Yıl Anadolu Lisesindeki öğrencilere 'Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı' konularında eğitim verildi. Okulların konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen polisler toplam 245 öğrenciye eğitim verdi.