Iğdır FK, şampiyon

Lig 2. Grup 33. haftasında Iğdır FK, Ofspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.

Lig 2. Grup'ta kazananı Iğdır FK oldu. TFF 2. Lig için Alanya Kestelspor ile çekişen Iğdır FK, ligin son haftasında Ofspor ile deplasmanda karşılaştı. Ofspor'u yenen Iğdır FK, 2. Lig'e yükseldi. Iğdır'da maçı belediye önüne kurulan dev ekranda izleyen Iğdır'lılar Iğdır Futbol Kulübü'nün şampiyon olması ile sokaklara, caddelere döküldü. Belediye binası önünde başlayan kutlamalar şehrin genelinde devam etti.