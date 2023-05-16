Iğdır FK'nın galibiyet kutlaması şehitlerden dolayı iptal edildi

Lig 2. Grup 33. haftasında Iğdır FK ile 1 puan geride 2. sırada bulunan Karaman FK karşı karşıya gelirken, ev sahibi sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından galibiyet kutlaması şehitlerden dolayı iptal edildi.

Lig 2. Grup 33. haftasında liderlik mücadelesi veren iki ekip Iğdır FK ve Karaman FK karşılaştı. Oynanan mücadelede Iğdır FK, 2. sırada bulunan Karaman FK'yı 3-1 yendi. Galibiyet sonrası Iğdır Belediye meydanında kutlama yapmaya hazırlanan Iğdırlılar, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde yürütülen operasyonda 3 askerin şehit olmasından dolayı yeni başlayan kutlamaları iptal etti. Kutlamaların Ofspor ve Iğdır FK arasında oynanacak ve şampiyonluğun kesin ilan edileceği düşünülen pazar günü yapılması planlanıyor.

Iğdır ev sahipliğinde oynanan maçı Iğdır Valisi ve Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Iğdırspor FK Başkanı ve AK Partiden milletvekili seçilen Cantürk Alagöz ile çok sayıda taraftar izledi.