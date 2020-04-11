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Iğdır giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi

Iğdır’da ’da trafik ve sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerine devam ediyor.

Iğdır'da 'da trafik ve sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerine devam ediyor.


Dünyayı kasıp kavuran koranavirüs salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler artırılırken, Iğdır'da da trafik ve sağlık ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.


Iğdır'a giriş ve çıkış yapılan tüm yollarda denetim yapan polis, jandarma ve sağlık ekipleri, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor. Ekipler, kente girenleri ise kayıt altına alıyor. Ekipler, şehir dışında gelenlere 14 gün evlerinde kalmaları ve kendilerini izole etmeleri konusunda uyarıyor.

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