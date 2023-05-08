Iğdır hayvan pazarında yoğunluk

SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle kapalı olan ve 28 Nisan'da tekrar açılan Iğdır Canlı Hayvan Borsası'nda yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye genelinde SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle bütün hayvan pazarları kapatılmıştı. Kapatılan hayvan pazarlarından biri olan Iğdır Canlı Hayvan Borsası'nın 28 Nisan'da yeniden açılması ile yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazara götüren vatandaşlar, burada hayvanlarını satmaya çalışıyor. Yayla zamanı yaklaştığından dolayı hayvan pazarlarında önümüzdeki günlerde yoğunluğun azalması bekleniyor.