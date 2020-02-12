İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı

Erzurum Meteoroloji 12.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Iğdır için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.


Van-Bahçesaray kara yolunda bir hafta önce meydana gelen ve 41 vatandaşın hayatını kaybettiği çığ felaketi sonrası meteoroloji yeni çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Iğdır'ın da içinde olduğu Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan illerinin geneli için çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Çığ tehlikesinin cuma gününe kadar süreceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.