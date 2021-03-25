Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Iğdır'ın da içinde bulunduğu bölge için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Iğdır için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Bölge Müdürlüğünden verilen bilgide, bugün sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında oluşması muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler için vatandaşlar uyarıldı.