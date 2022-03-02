İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Iğdır Valiliği vatandaşları kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Iğdır Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ihtimaline karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Konuya ilişkin Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına 50-70, yüksek kesimlerde 80 km/saat bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.