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Iğdır için rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Iğdır’ın da içinde bulunduğu iller için rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Iğdır'ın da içinde bulunduğu iller için rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.


Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelere göre bugün Iğdır, Ağrı ve Kars çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

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