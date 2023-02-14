Iğdır itfaiyesi deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor

Türkiye'de meydana gelen büyük depremin ardından deprem bölgesine giden Iğdır Belediyesi itfaiye ekibi çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından AFAD'ın koordinasyonu ile hemen harekete geçen Iğdır Belediyesi itfaiye ekibi Malatya'ya giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

AFAD ekipleri ile koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler canla başla mücadeleye devam ediyor.