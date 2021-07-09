Iğdır, "Kayısı Cup" tenis turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 33 ilden 148 sporcunun katılacağı Kayısı Cup Büyükler Tenis Turnuvası, 10-17 Temmuz tarihleri arasında Iğdır'da yapılacak.

Iğdır dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan Yaz Kupası Büyükler Tenis Turnuvası bu sene Iğdır'da düzenlenecek. Yapılacak dev organizasyon ile şehrin ve kayısı meyvesinin tanıtımının da hedeflendiği için turnuvaya “Kayısı Cup” ismi verildi. 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak turnuvaya 33 ilden 148 sporcu katılacak. Turnuvada Iğdır adına yaklaşık 30 sporcu yer alırken, bu sporculardan 3 tanesi ise 24 kişiden oluşan ana tabloda yarışacak. Turnuva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 4 farklı tenis kortunda gerçekleştirilecek.

"Bu turnuva ilk kez Iğdır'da yapılacak"

10-17 Temmuz tarihleri arasında Iğdır'da düzenlenecek olan turnuva için ekipler aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürürken yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan 33 ilden 148 sporcunun katılacağı Iğdır Kayısı Cup Tenis Turnuvası'nı düzenleyeceğiz. 10-17 Temmuz tarihleri arasında milli sporcuların ağırlıkta olduğu yarışmacı kafilesi Iğdır'da 7 gün boyunca yarışacak. Alagöz Holding sponsorluğunda gerçekleşecek turnuvamıza Türkiye'nin her tarafından sporcu katılacak. Amacımız burada spor turizmini, sporun tanıtımını ve ilimizin tanıtımını gerçekleştirmek. Bu turnuva ilk kez Iğdır'da yapılacak. Bunun devamı da gelecek. Gelecek sene Kayısı Cup'ın branşlarını da arttırmayı planlıyoruz. İlimizin 3 devlete sınırı var. Onların da katılımını sağlayarak ulusal ve uluslar arası bir organizasyon yapıp ilimizi ve ülkemizi hem spor alanında hem de spor turizmi alanında tanıtacağız. 33 ilden 148 sporcu turnuvaya katılım sağlayacak. Iğdır'dan turnuvaya katılım sağlayacak sporcularımızdan da güzel başarılar bekliyoruz. Bizim sporcular daha çok gençler. Gelen diğer sporcular daha tecrübeli ama bizim sporcularımız da onlarla yarışarak bu tecrübeyi kazanacaklar ve ülkemizi temsil eder hale gelecekler” dedi.

"Iğdır ilimiz adına Ana Tablo'dan 3 sporcu ile katılıyoruz"

5 yıl öncesine kadar Iğdır'da tenis kortu dahi bulunmadığına değinen Tenis Antrenörü Yasin Yusuf Yılmaz, şimdi ise 4 tane tenis kortu ile büyük turnuvalara ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Turnuvaya yaklaşık 30 sporcu ile katıldıklarını belirten Yılmaz, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bölgemizde ve ilimizde ilk defa yaz kupasını alan il olduk. Burada Iğdır ilimiz adına ana tablodan 3 sporcu ile katılıyoruz. Ana tablo 24 sporcudan oluşuyor zaten. Biz de 3 sporcumuzu kattık ana tabloya. Normalde 28'e yakın sporcumuz var. Geri çekilmeler olması halinde 2 tane daha sporcumuz turnuvaya katılabilecek. Bu durum bizim için büyük bir başarı. Bundan 5 yıl öncesine kadar ilimizde tenis kortu dahi yokken şimdi 4 tane kortumuz var ve müsabakalara da ev sahipliği yapıyoruz. Şu anda Iğdır'da şöyle bir heyecan var; 33 tane il bu turnuvaya katılıyor ve burada ferdi sporcular hariç. Ferdi sporcuların geldikleri illerle beraber tahmini 60'ın üzerinde il katılmış olacak turnuvaya. Başarının kıstasları bizim için önemlidir. Bu turnuva büyükler turnuvası, bizim turnuvaya kazandırdığımız sporcularımızın en büyüğü 14 yaşındaki Suat Özsular isimli sporcumuz. Diğer 2 sporcumuz 13 yaşında. Ve bu çocuklar seri başı ana tablodalar. Ben bir antrenör olarak başarı elde etmelerini bekliyorum. Ama bu turnuvaya katılabilmek bile bizim için büyük bir başarı.”