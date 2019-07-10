Iğdır kayısısı artık ihraç ediliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da kayısı ihraç edilmeye başladı.

Yıllardan beri ihraç edilemeyen Iğdır'ın meyve ve sebzesi artık Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna'ya ihraç edilmeye başlandı.

Geçen yıl başlayan kayısı İhracatının bu senede artarak devam ettiğini belirten iş adamı Atış Bağrı, “iki yıldır Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna piyasasına kayısı ihraç ediyoruz. Geçen yıl yaklaşık 150 ton kayısı ihraç ettik. Bu sene hedefimiz 200 tondur. Amacımız çiftçinin ürününü değerlendirmek ülkemize döviz kazandırmaktır. Dünyanın en güzel sofralık kayısısı Iğdır'da yetişmektedir. Iğdır piyasasından birinci sınıf seçme kayısının kilosunu 3 TL'ye alıyoruz. Soğuk hava deposunda 2 gün soğutup sonrada tırlara yükleyerek Nahçivan Özerk Cumhuriyeti, oradan da İran üzerinden Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna'ya gönderiyoruz. Bu ülkelerdeki insanlar Iğdır kaysısını sevdiler. Özel ambalajlı kutular yaptırarak birinci sınıf kayısıyı her yerde tanıtıyoruz. Bir ürünü sattıran dış görünüşü ve ambalajıdır. Bu kaysının ana vatanı Sürmeli çukuru yani Iğdır'dır” dedi.