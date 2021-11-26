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Iğdır kent merkezinde yağmur, köylerde ise kar etkili oluyor

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kar etkili olurken, kent merkezinde ise yağmur etkili oluyor.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar etkili olurken, kent merkezinde ise yağmur etkili oluyor.


Iğdır'da dünden beri etkili olan yağışlar kent merkezinde yağmur şeklinde devam ederken, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı noktalarda etkili olan kar yağışı, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları ise olumsuz etkiliyor. Tuzluca ilçesindeki bazı köylerde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

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