İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır Mehmetçik için tek yürek oldu

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara ve şehit olan tüm askerler için Iğdır halkı tek yürek oldu.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara ve şehit olan tüm askerler için Iğdır halkı tek yürek oldu.


Cuma namazı sonrası yürüyüş düzenleyerek Zübeyde Hanım Bulvarına akın eden vatandaşlar, şehitler için toplandı. Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimizin tek tek isimlerinin okunmasının ardından vatandaşlar Beşşar Esad'ı lanet okuyarak kınadı.


Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen programda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Biz, bu programı düzenlerken Fatih Kara kardeşimizden henüz haberimiz yoktu. Bir ve beraber olduğumuzu serhat boyu Iğdır'dan bütün dünyaya haykıralım istedik. İnşallah, İdlib Harekatı ve Bahar Kalkanı'nın son şehidi olur. Son şehit Iğdır'ımıza nasip oldu. Bundan yaklaşık bir yıl evvel Erhan Çiyapul kardeşimizi şehadete uğurlamıştık. Allah onlardan razı olsun. Onların şahsında bütün şehitlerimizden razı olsun. O kardeşimiz, babasına ve annesine ben 'şehit olacağım' diyor. 'Sizi şehit annesi ve şehit babası yapacağım' diyor. İçine doğmuş. Onlar seçilmiş insanlar. Onlar için üzüleceğiz tabi ki. Tabi ki yüreğimiz yanacak ama onlar gerçekten Peygamber Efendimize komşulukla şereflenmiş ve bizlere şefaat edebilecek seçilmiş insanlar. Allah onlardan razı olsun" dedi.


Program, şehidin amcası Ali Kara'nın okuduğu şiirin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.