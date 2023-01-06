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Iğdır Millet Bahçesi'ndeki havuz dondu

Iğdır’da etkili olan soğuk hava dolayısıyla Millet Bahçesi’ndeki havuz dondu.

Iğdır'da etkili olan soğuk hava dolayısıyla Millet Bahçesi'ndeki havuz dondu.


Iğdır'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte kar yağışı ve yağmur etkili olmazken, kuru soğuktan dolayı birçok su alanları dondu. Iğdır'da Millet Bahçesi'nde bulunan havuz, geceleri etkili olan eksi 7 ve 8 derece soğuk sebebiyle dondu. Kalın buz tabakasının oluştuğu havuz, kentte etkili olan soğuğu gözler önüne seriyor. Havuz genelinde oluşan buz tabakaları havadan görüntülendi.

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