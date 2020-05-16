İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Gönen, dijital ortamda öğrenci velileri ile toplantı yaptı

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, dijital ortamda, Uzaktan Eğitim ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) konusunda öğrenci velileri ile toplantı yaptı.


Türkiye'de çıkan Yeni tip korona virüs (Covid-19) dolayısıyla Bilim Kurulunun tavsiyesi ile okulların kapanması sonrası Meb uzaktan eğitime geçti. Tüm illerde öğrencilerin uzaktan eğitim almaları için birçok çalışma yapıldı. Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, dijital ortamda Uzaktan Eğitim ve Liseye Geçiş Sınavı konusunda öğrenci velileri ile toplantı yaptı. Gönen, öğrenci velilerini Uzaktan Eğitim ve Liseye Geçiş Sınavı (LGS) konusunda bilgilendirmede bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.