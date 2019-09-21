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Iğdır okuma şenliğinde buluşuyor

Iğdır Üniversitesi, Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) işbirliği ile 25 Eylül Çarşamba günü Iğdır Kent Ormanında yaza veda pikniği yapılarak okuma şenliği düzenlenecek.

Iğdır Üniversitesi, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) işbirliği ile 25 Eylül Çarşamba günü Iğdır Kent Ormanında yaza veda pikniği yapılarak okuma şenliği düzenlenecek.


Okumanın önemine dikkat çekmek ve Iğdır'da okuma seferberliği başlatmak için yapılacak olan etkinlikte hep birlikte kitap okuma rekoru denemesi gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyenlerin Iğdır Kent Ormanı'na ulaşımı için 25 Eylül Çarşamba günü saat 11.30'da Haydar Aliyev Parkı önünden araçlar kaldırılacağı belirtildi.

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