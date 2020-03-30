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Iğdır Ovası sessizliğe büründü

Iğdır’da korona virüs nedeniyle cadde ve sokakların boşaldığı görülürken, polis ekipleri ise vatandaşları uyardı.

Iğdır'da korona virüs nedeniyle cadde ve sokakların boşaldığı görülürken, polis ekipleri ise vatandaşları uyardı.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesi ile birlikte vatandaşlar sokağa çıkmayarak adeta kendi olağanüstü hallerini ilan etti. Her gün yüzlerce insana ev sahipliği yapan Iğdır Ovası virüs nedeniyle sessizliğe büründü. Adeta hayalet şehre dönen Iğdır Ovası'nda korona virüsüne karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte seyreden sürücü ve sokakta dolaşan vatandaşları sosyal izolasyon için uyararak broşür dağıttı.

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