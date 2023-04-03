İlkbahar ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı sonrası Iğdır ovasını çevreleyen dağlar yeniden beyaza büründü.

Iğdır'da havaların ısınmaya başladığı ilkbahar ayında aniden etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ile beraber şehir yeniden kışı yaşadı. Bahar mevsimi ile dağlarda bulunan karların çoğu erirken hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Iğdır Ovasında, kar yağışı sonrası ovayı çevreleyen Ağrı Dağı, Pamuk Dağı, Tekelti Dağı ve Ermenistan sınırında yer alan Alagöz Dağları beyaza büründü.