İhlas Haber Ajansı

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Iğdır polisinden dron destekli denetim

Iğdır’da gerçekleştirilen kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler dron ile tespit edildi.

Iğdır'da gerçekleştirilen kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler dron ile tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri belirlemek için dron kullandı. Iğdır Melekli beldesi kontrol noktasında havalanan dron, Sanayi Çevre yolu ve şehrin farklı yerlerindeki yollarda trafikte seyir halinde olan araçları denetledi. Araçları dron ile kontrol eden ekipler, kırmızı ışık ihlali, ters yönde ilerleyen araçları tespit etti. Tespit edilen araç sürücülüleri kontrol noktalarında durdurularak cezai işlem uygulandı.


Dron destekli kontrollerin devam edeceği öğrenildi.

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