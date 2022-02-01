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Iğdır Rektörlüğü'nden öğretim üyesi alımlarıyla ilgili açıklama

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü’nce öğretim üyesi alımlarıyla ilgili idari inceleme yapıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'nce öğretim üyesi alımlarıyla ilgili idari inceleme yapıldı.


Geçtiğimiz günlerde yerel ve ulusal basına da yansıyan "Dekan yardımcısı eşini üniversiteye öğretim görevlisi olarak aldı" haberiyle ilgili olarak Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü tarafından inceleme başlatıldı.


İnceleme kapsamında üç kişilik bir komisyon oluşturularak, öğretim görevlisi kadro alımını gerçekleştiren Iğdır Meslek Yüksekokulu yönetimine tek tek sorularak sınav kağıtlarına detaylı bir şekilde yeniden bakıldı. Tamamlanan inceleme sonucunda sınavın işleyişine ve alım sürecine ilişkin herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığı belirtildi.

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