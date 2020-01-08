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Iğdır sağlıklı içme suyuna kavuşuyor

Iğdır Çevre Hizmetleri tarafından düzenlenen, Ocak ayı meclis toplantısında içme suyu arıtma tesisinin devir alınarak işletilmesi görüşüldü.


Iğdır Belediye Başkanı ve aynı zamanda Iğdır Çevre Hizmetleri Birliği Başkanı Yaşar Akkuş başkanlığında Ocak ayı meclis toplantısı yapılarak içme suyu arıtma tesisinin devir alınarak işletilmesi görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde DSİ tarafından verilen taahhüt dikkate alınarak bir an önce işletilmeye alınması için karar verildi. Bu karar ile birlikte devir ve ihale süreçlerinin başlanacağı, 2020 yılının Mayıs-Haziran ayı itibari ile Iğdır'ın sağlıklı içme suyuna kavuşacağı belirtildi.

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