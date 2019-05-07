Iğdır “Sıfır Atık” Projesi kapsamında ödül kazandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birlikte yürüttüğü ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında Çevre Beratı ödülüne Iğdır'da layık görüldü.

Ankara Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesinde düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Mustafa Sercan Ünal katılarak Çevre Beratı Ödülünü teslim aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Bilim ve Sanat Merkezi idareci, öğretmen ve öğrencilerini kutluyorum. “Sıfır Atık” projesine gösterdikleri ilgi ilimize ödül kazandırmıştır. Aynı duyarlılığı diğer okullarımızdan da bekliyorum” dedi.

Tören sonrası, ödül alan okulların hazırlamış olduğu çalışmalar sergilendi.