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Iğdır sokağa çıkma yasağında sessiz kaldı

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Iğdır’da da saat 21.

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Iğdır'da da saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Iğdır'da da hafta içi her gece saat 21.00'den sabah saat 05.00'e sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Polis ekipleri, araç ile devriye atarak sokağa çıkma yasağına uyup uyulmadığını da takip ediyor. Iğdır'da gece saatlerinde çok kalabalık olan Vali Yolu ise pandemiden dolayı en sessiz günlerini yaşıyor.

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