Iğdır Tuzluca ilçesindeki bazı köy okullarında eğitime ara verildi

Iğdır Tuzluca ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgelerde yolların ulaşıma kapandığı, ayrıca buzlanma yaşandığı ifade edildi.Açıklamada, bu nedenlerle Aşağı Civanlı, Yukarı Civanlı, Osmanköy, Sarıbulak, Abbasgöl ve Katırlı köylerinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.