Iğdır Üniversitesi kampüsünde 31 merkezi dersliğin temeli atıldı

Iğdır Üniversitesinde artan öğrenci sayısı ile birlikte mevcut bina ve dersliklerin yetersiz kalmasından dolayı Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde 31 dersliğin daha temeli atıldı. Toplam 12 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan bina üniversitenin merkezi derslik binası olacak.

Törende, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma merkezi derslik binası inşaatı ile ilgili bilgiler verdi. Rektör Alma, üniversitenin her geçen gün büyüdüğünü, göreve geldiğinde 5 bin olan öğrenci sayısının 15 binlere ulaşması için çok çalıştıklarını ifade etti. Rektör Alma, merkezi derslik binasının 2022 Haziran ayında tamamlanmasının düşünüldüğünü ve yaklaşık 12000 metrekare kapalı alana sahip olduğunu vurguladı. Alma, merkezi derslik binasında 31 adet derslik bulunacağını ve yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin eğitim görmesinin sağlanacağını bildirdi. Ayrıca merkezi derslik binasında, 102 adet öğretim elemanı odası, 40 ofis, 3 adet laboratuvar, 6 adet 77 kişilik amfi, 2 adet kantin, kütüphane, 285 kişilik konferans salonu, 2 adet toplantı salonu, depo, arşiv, çay ocağı ve kulüp odalarının bulunacağını belirtti.

Düzenlenen temel atma törenine, Iğdır Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kd. Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, İl Sağlık Müdürü Dr. Caner Tazegün, Iğdır Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Kızılkurt, kamu kurum amirleri ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. Kuran Tilavetiyle başlayan temel atma töreninde, dualar edildi.