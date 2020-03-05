İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, öğrenci toplulukları stantlarını ziyaret etti

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Hakkı Alma, “Öğrenci Toplulukları Haftası” kapsamında stant açan öğrenci topluluklarını ziyaret etti.


Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Mediko-Sosyal binasında devam etmekte olan “Öğrenci Toplulukları Haftası” etkinliklerini ziyaret eden Rektör Alma, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Alma, öğrenci topluluklarının ihtiyaç ve taleplerini de öğrenerek, Iğdır Üniversitesi öğrencilerine sosyal faaliyetlerinde ve toplumsal çalışmalarında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.