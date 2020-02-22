Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, öğretmen ve okul yöneticilerine konferans verdi

Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır merkez ve ilçelerde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı Okul Yöneticilerine konferans verdi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen programda; Dr. Mehmet Hakkı Alma, eğitim ve öğretimin ilk şartının motivasyon olduğunu söyledi. Motivasyonu; öğrenecek şahsın (öğrencinin), neyi, ne için ve nasıl öğreneceğini bilmesi, buna istekli olması ve öğrenmeye hazır hale gelmesi gerektiği yönünde izahta bulunan Prof. Dr. Alma, “Bu husus aynı zamanda eğitimde “ilk saik”tir (sevk etmek, yönlendirmek). Bunun da tam manasıyla oluşmasında, inanç ve maneviyatın önemi büyüktür. Bu kural bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerinde geçerli olduğu gibi; Ailede, iş ve sanat alanlarında, kısacası toplumun her kesiminde geçerlidir” şeklinde konuştu.