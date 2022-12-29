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Iğdır Üniversitesi sosyal medyada alay konusu oldu

Kişiye özel kadro ilanı ile sürekli gündeme gelen Iğdır Üniversitesinde yeni yayınlanan bir kadro ilanı sosyal medyada alay konusu oldu.


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'nün bugün Resmi Gazete'de yayınlanan bir ilanı sosyal medyada alay konusu oldu. "Yaşlı Bakımı" alanında çıkılan ilanda, 'Hemşirelik/Moleküler Biyoloji' ve 'Genetik/Biyomühendislik' lisans mezun olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olup, ayrıca bu alanların birinde doktora yapıyor/yapmış olmak. Deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak' şartı arandı. Sosyal medyada bazı kişiler istenilen sertifika ile alay ederek 'hayvanları kullanım sertifikası' istenmesine tepki gösterdi. Bazı kişiler ise hemşirelik dışında "Moleküller Biyoloji ve Genetik/Biyomühendislik lisans mezun olmak" şartı olmasına da tepki gösterdi.

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