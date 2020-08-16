Iğdır Üniversitesi uzaktan eğitim için son çalışmalarını tamamladı

Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yüksek öğretim Kurulunun (YÖK) "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında yaptığı toplantıların ikincisine katıldı.

YÖK, üniversite yöneticileriyle yaptığı “yüksek öğretimde dijital dönüşüm” toplantılarının ikincisini gerçekleştirdi. YÖK'ün düzenlediği toplantıya Dr. Mehmet Hakkı Alma ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, yüksek öğretimde dijital dönüşümle ilgili yapılan son çalışmalar görüşüldü.

Rektör Alma, Iğdır Üniversitesinin yüksek öğretimde dijital dönüşüm için çalışmalarını tamamladığını ve 2020-2021 eğitim yılı için uzaktan eğitim kararı alınması durumunda eğitim vermeye hazır olunduğunu belirtti.