Iğdır Üniversitesinde bulunan 400 metrekarelik duvar, sanatla buluştu

Dr. Sadık Arslan'ın danışmanlığında üniversite sınırları içinde yer alan Mediko Sosyal binasının dış duvarında Ortam Odaklı Sanat (Site-Specific Art) uygulaması yaptılar.

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü sınırları içinde yaklaşık 400 metrekarelik duvarı bir tuval gibi kullanarak Ağrı Dağı, leylek ve çiçek figürleri çizen öğrenciler, üç gün süren çalışmayla kampüsü bambaşka bir görünüme kavuşturdular.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Alma; Doç. Dr. Sadık Arslan ve öğrencilerinin muazzam bir eser ortaya çıkardığını ifade ederek, “Resim Bölümümüz kısa sürede çok önemli bir ivme yakaladı. Doç. Dr. Sadık Arslan'ın eşliğinde öğrencilerimiz çok muazzam bir eser ortaya koydular. Bu duvarı her gördüğümde mutlaka değerlendirmek gerektiğini düşünmüştüm. Sağ olsun Sadık hocam ile görüştük ve amacımıza ulaştık. Pek çok müsait duvarlarımız var. İnşallah onlara da sanat ile ilgili bir görünüm kazandıracaklar. Aynı zamanda bu duvarlar öğrencilerimiz için bir uygulama sahası oldu. Bizim elimizden gelen onlara maddi ve manevi destek vermek.” diye konuştu.