İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır Üniversitesinde üretilen organik bal satışa sunuldu

Iğdır Üniversitesinin DAP desteğiyle yürüttüğü bal verimini artırma projesinde üretilen organik çiçek balı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından satışa sunuldu.


Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın koordinatörlüğünde yapılan organik çiçek balı projesini Doç. Dr. Hakkı Akdeniz yürütüyor.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen projede; Iğdır yöresindeki arıcılara öncülük etmek, bal verimi yüksek arı ırkı üretmeyi ve bal kalitesini yükseltmeyi hedefleniyor.


Iğdır Üniversitesinde üretilen organik bal üniversite personeli ve tüketiciler tarafından büyük ilgi görmeye başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.