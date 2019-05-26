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Iğdır Üniversitesi'nde 'Uzman Arkeologlar' yetiştirilecek

Iğdır Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı kurularak, bu anabilim dalına bağlı Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Sosyal Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Arkeoloji Anabilim Dalı Kurularak, bu anabilim dalına bağlı Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans programı açılması uygun görüldü.


“Iğdır Üniversitesi marka bir üniversite olma yolunda ilerliyor”


Üniversiteye kazandırılan tezli yüksek lisans programı hakkında açıklamalarda bulunan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Üniversite olarak giderek ivme kazanıyoruz. YÖK'ün ilgili Anabilim Dalı ve Tezli Yüksek Lisans Programının açılması yönünde ki verdiği karar bizi ziyadesiyle sevindirdi. Üniversitemizin kalkınması ve şehre katma değer sağlaması noktasında gayret içerisindeyiz. Iğdır Üniversitesi marka bir üniversite olma yolunda emin adımlarlar ilerliyor” dedi.

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