İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır Üniversitesinden ‘Türkiye'm evinde kal' videosu

Iğdır Üniversitesi çektikleri videoda ‘Türkiye’m evinde kal’ mesajı verdi.

Iğdır Üniversitesi çektikleri videoda ‘Türkiye'm evinde kal' mesajı verdi.


Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hocaları yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve vatandaşların evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla bir video klip hazırladılar. Çekilen videoda ‘birlikte başaracağız', ‘Türkiye'm evinde kal' mesajı verildi.


Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Hakkı Alma'nın da içinde yer aldığı videoda Rektör Alma, “ Güzel günler için evde kal Iğdır Üniversitesi ailesi, Evde kal Türkiye'm” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.