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Iğdır Valisi Sarıibrahim'in korona virüs testi pozitif çıktı

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim’in Korona virüs testi pozitif çıktı.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in Korona virüs testi pozitif çıktı.


Vali Sarıibrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerim, tüm önlemlerimize rağmen Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hamdolsun, sağlık durumum iyi olmakla birlikte doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavime evde devam ediliyor. Hayır dualarınızı eksik etmeyin. Bu vesileyle tüm hastalarımıza yüce Rabbimden acil şifalar diliyorum. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmenizi ve sosyal hareketliliğinizi en aza indirerek maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermenizi hassaten rica ediyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere” dedi.

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