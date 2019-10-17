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Iğdır Valisi Ünlü, Dilucu Sınır hattında incelemelerde bulundu

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Karakayalar Hudut Karakolu ile Sultantop Hudut Karakolu arasında bulunan Karakayalar deresinde yapımı devam eden köprü ve menfez çalışmalarını inceledi.


Aralık 2. Tabur Komutanlığına bağlı Karakayalar Hudut Karakolu ile Sultantop Hudut Karakolu arasında bulunan Karakayalar deresinde İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden köprü ve menfez yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ünlü, yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.


İncelemeler esnasında Gökay 4. Hudut Tabur Komutanlığı ve Subaşı 7. Hudut Bölüğü'nü de ziyaret eden Vali Ünlü, ziyaretçi defterini imzalayarak askeri personelle selamlaştıktan sonra, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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