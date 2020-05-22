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Iğdır yasağa rağmen maske takmadı

Maske takmanın zorunlu olduğu illerden Iğdır’da bazı vatandaşlar maske takmadan sokağa çıktı.

Maske takmanın zorunlu olduğu illerden Iğdır'da bazı vatandaşlar maske takmadan sokağa çıktı.


Dün Iğdır Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında olağanüstü toplanan Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu, "kontrollü sosyal yaşam" süreci kapsamında il ve ilçelerin tamamında tüm vatandaşların, ikametleri dışında bulunacakları sokak, cadde, meydan, her türlü iş yeri, market, pazar, ticari ve hususi araç ile toplu taşıma araçları gibi tüm alanlarda ağız ile burnu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmaları zorunlu olunması kararı alınmıştı. Kararın uygulandığı ilk günde Iğdır'da birçok kişi maske takmadan sokağa çıktı. Bazı kişiler maskeyi boyunlarına takarken, bazı kişiler de maskeyi ellerinde taşıdı.



Yasağa rağmen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler de dışarı çıktı


Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olduğu halde birçok yaşlı ve genç de sokağa çıktı. Sokağa çıkan 65 yaş üstü yaşlıların maske taktığı da görüldü.



Bayram kalabalıklığı dikkat çekti


Iğdır caddeleri, korona virüs salgını nedeniyle "evde kalın" uyarılarına rağmen kalabalıklığı ile dikkat çekti. Bazı yerlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

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