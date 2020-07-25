Gündüz vakitleri sıcaklığın 40 derece olduğu "Doğu'nun Çukurovası" Iğdır, yaz ayında yağmura teslim oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan sağanak yağış uyarısı sonrası Iğdır'da üç gündür etkisini sürdüren yağış hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur Iğdır'da hayatı olumsuz etkilerken birçok rögar taştı. Iğdır'ın bazı sokak ve caddeleri küçük birer gölet oldu. Cadde ve sokakların yağmur suyu dolmasıyla yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığını da düşüren sağanak yağmurun birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.