Iğdır yüzde 75'lik aşı oranı ile aşı haritasında maviye döndü

Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Iğdır'ın aşı haritasında maviye döndüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı haritasını paylaştı. Sağlık Bakanı Koca, Iğdır'ın ilk doz aşıda yüzde 75'in üzerine çıktığını belirtti. Böylelikle Iğdır sarıdan maviye dönen iller arasında yer aldı. Aşılamada yüzde 75'in üzerine ulaşan Iğdırlılar caddelerde yoğunluk oluşturdu. Yoğun kalabalığın oluştuğu sokak ve caddelerde bazı vatandaşların maske, mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Aşı haritasında mavi olan Iğdır'ın vaka haritası sarıya döndü. Kars'tan Iğdır'a iş için gelen Koray Kerimoğlu, herkesi aşı olmaya davet ederken bunun vatandaşlık görevi olduğunu belirtti. Kerimoğlu, "Iğdır'ın aşıda maviye döndüğünü gördüm. Kars'ta maviye dönmüş. Aşılama toplumsal bağışıklıkta çok önemli yere sahip. İnşallah insanlarımız bir an önce aşılarını olurlar. Bizde iki doz aşımızı olduk" şeklinde konuştu.