Iğdır'a gelen leylekler yuva için yüksek yerleri seçiyor

İlkbahar ile Iğdır'a gelen leylekler, şehirde bulunan elektrik direklerine ve su depolarının üstlerine yuvalarını yapıyor.

Mikroklima iklime sahip olan Iğdır'da bazı leylekler şehri terk etmeyerek dört mevsim şehirde dururken, soğuk havalardan dolayı şehri terk eden leylekler de dönmeye başladı.

Iğdır'ın simgesi haline gelen ve şehrin birçok yerinde heykelleri olan leylekler, elektrik direkleri ve su depolarının üstlerinde eskiden yaptıkları yuvalara tekrar gelerek yerleşmeye başladı. Yaklaşık 9 ay boyunca şehrin farklı yerlerinde beslenecek olan leylekler, sonbahar mevsiminde ise tekrar sıcak bölgelere göç edecek. Bahar mevsimi ile Iğdır'a tekrar gelen ve yuvalarında yer alan leylekler, havadan görüntülendi.