Iğdır'a yapılan spor yatırımları basına tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Iğdır'da gerçekleştirilen yatırımlar, basına tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Iğdır'da gençlik ve spor yatırımı çerçevesinde yapılan tesisler, basına tanıtıldı. Kent genelinde yapılan yatırım yerleri, AK Parti Iğdır yönetimi tarafından tek tek gazetecilere gezdirilerek, bilgiler verildi. Kentin farklı yerlerine yapılan spor tesisleri içinde, yüzme alanları dahil olmak üzere birçok spor dalı için salonlar bulunuyor. Ayrıca, yapılan gençlik merkezlerinde okuma yazma kursları, Kur'an kursları da veriliyor. Suveren köyü sınırları içinde yapılan bin 700 kişilik kız yurdunda ise sona gelindi. Yurdun bitmesi ile üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarından biri olan barınma sorunu da ortadan kalkmış olacak.